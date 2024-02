Kursbeben bei Unity Software!

Der Relative Strength Index (RSI) der Unity Software zeigt eine Bewertung von 70,28, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 58, was als neutral betrachtet wird und somit auch als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Unity Software bei 34,44 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 30,83 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -10,48 Prozent im Vergleich zum GD200 und von -13,03 Prozent im Vergleich zum GD50, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Unity Software neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Unity Software nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.