Kursbeben bei United Health Products!

United Health Products hat derzeit eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 88.67%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der United Health Products liegt bei 58,47, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber United Health Products eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält United Health Products eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der United Health Products-Aktie für die letzten 200 Handelstage (0,25 USD) um -8 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (0,23 USD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,27 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-14,81 Prozent) und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt erhält die United Health Products-Aktie daher in den verschiedenen Kategorien überwiegend "Schlecht"-Bewertungen.