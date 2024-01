Kursbeben bei Uber!

Die Stimmung und die Diskussion über die Aktien von Uber in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Es wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher bekommt Uber eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Uber bei 57,8 USD liegt, was einer Entfernung von +29,39 Prozent vom GD200 (44,67 USD) entspricht. Dies wird als ein "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 55,11 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Uber-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Uber-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Uber.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 21 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Uber vergeben. Daher erhält der Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -9,95 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 52,05 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".