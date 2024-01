Kursbeben bei U S Silica!

Die Aktie der Us Silica wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten mit unterschiedlichen Einstufungen bewertet, wobei es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen gab. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 15 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 41,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Einstufung der Aktie als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Us Silica-Aktie liegt bei 70,75 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 55,48, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite der Us Silica-Aktie bei -9,21 Prozent, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 24,63 Prozent, wobei Us Silica mit 33,84 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Us Silica 28,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.