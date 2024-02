Kursbeben bei Tritax Eurobox!

Die Tritax Eurobox-Aktie wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie diese Bewertung, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Tritax Eurobox. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 76 GBP, was einer Erwartung von 13483,56 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,63 GBP für die Tritax Eurobox-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,5595 GBP, was einem Unterschied von -11,19 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tritax Eurobox liegt der RSI7 bei 80,72 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt eine Überkauf-Situation (Wert: 81,29) und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Tritax Eurobox-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.