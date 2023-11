Kursbeben bei Transportadora de Gas del Sur!

Weitere Suchergebnisse zu "COSTAMARE INC":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Transportadora De Gas Del Sur wird bei einem Niveau von 19,97 als „Gut“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,99 und gibt eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung lautet daher „Gut“.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor „Energie“ liegt die Rendite der Transportadora De Gas Del Sur mit 45,68 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die Branche „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“ erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 49,51 Prozent, wobei die Transportadora De Gas Del Sur mit 3,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein „Schlecht“-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei der Transportadora De Gas Del Sur wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb diesem Signal eine „Schlecht“-Bewertung zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einem langfristig „Schlecht“-Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Transportadora De Gas Del Sur beträgt 0 Prozent und liegt damit mit 3,27 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik der Transportadora De Gas Del Sur als „Schlecht“.