Kursbeben bei Tomo!

Der Aktienkurs von Tomo zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -31,31 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -13,2 Prozent verzeichnete, liegt Tomo mit -18,11 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tomo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,69 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,117 HKD liegt, was einer Abweichung von -83,04 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,24 HKD) um -51,25 Prozent darunter, was wiederum zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tomo-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass der RSI der letzten 7 Tage für die Tomo-Aktie bei 63 liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen an, dass Tomo auf dieser Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Tomo.

In der fundamentalen Analyse wird deutlich, dass die Aktie von Tomo nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV liegt mit 2046,63 insgesamt 13981 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", der 14,53 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".