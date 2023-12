Kursbeben bei Time Publishing and Media!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Für Time Publishing And Media betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,71, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Time Publishing And Media eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was als positiv bewertet wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Time Publishing And Media sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs jeweils unter dem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Time Publishing And Media in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Schlecht" für Time Publishing And Media basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.