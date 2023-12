Kursbeben bei Tianjin Guangyu Development!

Die China Green Electricity Investment Of Tianjin-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 11,54 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 9,59 CNH, was einem Unterschied von -16,9 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,51 CNH liegt mit einem Schlusskurs von 9,59 CNH (-8,75 Prozent) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für China Green Electricity Investment Of Tianjin in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer weiteren Einschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Green Electricity Investment Of Tianjin-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.