Kursbeben bei Tesla!

Derzeit wird die Tesla-Aktie in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern eine umfassende Analyse zu ermöglichen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tesla liegt derzeit bei 74, was bedeutet, dass die Börse 74,09 Euro für jeden Euro Gewinn von Tesla zahlt. Dies ist 233 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Automobilbranche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Tesla derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5290,54 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tesla-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der Schlusskurs der Aktie unter dem Durchschnitt liegt, was auf eine negative Entwicklung hindeutet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz der Tesla-Aktie ergibt eine gemischte Bewertung. Während die Stimmung sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat und daher als "Gut" bewertet wird, zeigt die Diskussionsstärke eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Tesla-Aktie auf Basis dieser umfassenden Analyse als "Gut" bewertet, obwohl sie in einigen Bereichen als "Schlecht" eingestuft wird. Anleger sollten diese Bewertungen bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.

Wie wird sich Tesla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesla-Analyse.

