Kursbeben bei Tesla!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tesla-Aktie beträgt aktuell 31, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 32,78 keine überkauften oder überverkauften Signale, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich der Tesla-Aktie festgestellt werden, wodurch diese mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung. Insgesamt wird Tesla auf dieser Stufe daher ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tesla aktuell einen Wert von 78,21 auf, was 269 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In Anbetracht dieser Überbewertung erhält Tesla auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten Tagen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer zu Tesla herrschte. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Jedoch zeigen Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale, die größtenteils in die "Schlecht"-Richtung zeigen, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Tesla von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

