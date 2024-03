Kursbeben bei Telecom Argentina!

Die Stimmung und das Interesse an Telecom Argentina haben sich in den letzten Wochen laut unserer Analyse kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Telecom Argentina mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 7,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel erscheint.

Der Relative Strength Index (RSI) der Telecom Argentina-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 70 erreicht, was auf eine Überbewertung hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI-Wert der letzten 25 Tage (57,97) wird die Aktie jedoch neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Telecom Argentina.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Aktie bei 6,32 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,73 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 7,3 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Telecom Argentina auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.