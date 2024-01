Kursbeben bei Taung Gold!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Taung Gold Aktie liegt bei 50 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch überverkauft. Diese Bewertung basiert auf den Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt. Auch hier liegt der RSI bei 50 und weist auf eine neutrale Situation hin.

Das Anleger-Sentiment für Taung Gold war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Negative Diskussionen dominierten, während positive Diskussionen kaum vorhanden waren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende schneidet Taung Gold im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,93 %) schlechter ab, da die Dividende bei 0 % liegt. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt erzielte Taung Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,1 Prozent, was eine Outperformance von +33,34 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche als auch zum "Materialien"-Sektor liegt Taung Gold über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

