Kursbeben bei Tangshan Jidong Cement!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen genutzt, um die Stimmung rund um Tangshan Jidong Cement zu messen. Dabei wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Zusätzlich wurde eine technische Analyse durchgeführt. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 7,67 CNH, während der aktuelle Kurs bei 6,19 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Abweichung von -19,3 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Auch im Vergleich zum GD50 der vergangenen 50 Tage mit einem Stand von 6,8 CNH ergibt sich eine negative Abweichung von -8,97 Prozent und somit ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Tangshan Jidong Cement in den letzten 12 Monaten um 22,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Baumaterialien"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -7,19 Prozent, was bedeutet, dass auch hier die Aktie deutlich schlechter abschneidet. In dieser Kategorie wird daher ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf die Dividende bietet Tangshan Jidong Cement eine Dividendenrendite von 2,07 %, was 0,15 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Zusammenfassend wird Tangshan Jidong Cement basierend auf verschiedenen Analysen in den Kategorien Stimmung, technische Analyse, Branchenvergleich und Dividende überwiegend mit "Schlecht" bewertet, während die Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.