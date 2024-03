Kursbeben bei Synaptogenix!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Synaptogenix beträgt der RSI 52,17, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 54,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung gegenüber Synaptogenix wurde auf sozialen Plattformen gemessen. Dabei wurden überwiegend positive Kommentare festgestellt, aber in den letzten zwei Tagen überwogen negative Themen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen nahmen negative Kommentare über Synaptogenix in den sozialen Medien zu, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating beiträgt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Synaptogenix bei 0,46 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 0,186 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,22 USD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.