Voxx Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Tenaris":

Die Voxx-Aktie hat in verschiedenen Analysebereichen unterschiedliche Bewertungen erhalten. In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,38 USD, während der aktuelle Kurs bei 11,37 USD liegt, was einer Abweichung von +9,54 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 9,61 USD eine Abweichung von +18,31 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Jedoch schüttet Voxx derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Der Unterschied beträgt 607,03 Prozentpunkte (0 % gegenüber 607,03 %).

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der RSI der Voxx bei 27,34, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 29, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation angesehen wird und zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dieser Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Voxx-Analyse vom 13.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Voxx jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Voxx-Analyse.

Voxx: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...