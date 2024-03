Kursbeben bei Surmodics!

Die Surmodics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 32,21 USD verzeichnet. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 28,31 USD, was einem Unterschied von -12,11 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 32,55 USD über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -13,03 Prozent entspricht. Somit erhält die Surmodics-Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Surmodics-Aktie liegt bei 76, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit eine weitere "Schlecht"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 57,2, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Surmodics.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Surmodics eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Im Branchenvergleich weist die Surmodics-Aktie eine hervorragende Performance auf. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite bei 29,43 Prozent, was mehr als 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche zeigt sich die Surmodics-Aktie mit einer Rendite von 40,22 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.