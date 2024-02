Kursbeben bei Superland Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) der Superland zeigt einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 67, was als neutral eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Superland zeigen durchschnittliche Werte, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Superland liegt mit einem Kurs von 0,295 HKD derzeit um -13,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Einstufung der Superland-Aktie aus verschiedenen technischen und sozialen Gesichtspunkten.