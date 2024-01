Kursbeben bei Superior Resources!

Die Superior-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,013 AUD, was einem Unterschied von -56,67 Prozent entspricht. Daher wird sie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu weiteren "Schlecht"-Bewertungen führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Superior liegt derzeit bei 75 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Superior daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Die Diskussionen im Internet über Superior waren langfristig unterdurchschnittlich aktiv, und es gab kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Dadurch wird auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Superior-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und des Sentiments im Internet.