Kursbeben bei Super Micro Computer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Tool zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Super Micro Computer liegt bei 84,11, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 50,64, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht" Rating für die Aktie.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien deuteten in den letzten Wochen auf eine Zunahme negativer Kommentare über Super Micro Computer hin. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer fiel in den roten Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde zudem weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hindeutet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Super Micro Computer mit 266,01 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,53 Prozent aufweist, schneidet Super Micro Computer mit 266,53 Prozent deutlich besser ab. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Super Micro Computer derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt massive 11546,48 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11546,48 %), was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.