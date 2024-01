Kursbeben bei St George Mining!

Weitere Suchergebnisse zu "Fujifilm Holdings":

Die St. George Mining-Aktie wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, basierend auf der technischen Analyse des aktuellen Kurses von 0,035 AUD. Dieser liegt 12,5 Prozent unter dem GD200 von 0,04 AUD. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 0,04 AUD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand ebenfalls 12,5 Prozent beträgt.

Die Anleger-Stimmung bei St George Mining wird in den Diskussionsforen und sozialen Medien als insgesamt eher neutral bewertet. In den letzten beiden Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" für die Anleger-Stimmung führt.

Die intensive Diskussion im Internet hat langfristig zu einer unterdurchschnittlichen Aktivität geführt, wodurch die Aktie von St George Mining das Bewertungssignal "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die St George Mining-Aktie aktuell mit einem Wert von 50 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Wird der RSI auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls zu der Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher basierend auf dem RSI als "Neutral" eingestuft.