Kursbeben bei Splunk!

In den letzten Wochen war in den sozialen Medien eine Zunahme an negativen Kommentaren über Splunk zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im roten Bereich liegt, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Es wurde weniger über Splunk diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Daher insgesamt erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Splunk liegt bei 0 Prozent, was 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,29 Prozent der Branche "Software" liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel, weshalb sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 15 Analystenbewertungen für die Splunk-Aktie abgegeben. Davon waren 10 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Splunk-Aktie führt. Allerdings liegt kein Analystenupdate aus dem letzten Monat vor, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 116,67 USD, was einem Abwärtspotential von -22,74 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt der Analyse eine "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" liegt Splunk mit einer Rendite von 94,06 Prozent um 89 Prozent darüber. Die "Software"-Branche hingegen kommt auf eine mittlere Rendite von -5,71 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Splunk mit 99,77 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.