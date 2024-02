Kursbeben bei Solitario Zinc!

Der Aktienkurs von Solitario hat im letzten Jahr eine Rendite von -9,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 808,84 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt bei 799,13 Prozent, was bedeutet, dass Solitario aktuell 808,84 Prozent unter diesem Wert liegt. Infolgedessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Solitario-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,56 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,51 USD liegt, was einer Abweichung von -8,93 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,55 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -7,27 Prozent unter diesem Wert, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Solitario als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 66,67 und der RSI25-Wert liegt bei 58,62, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten die Aktie von Solitario mit 1 "Gut"-Einstufung, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0,9 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 76,47 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

