Kursbeben bei Sihuan Pharmaceutical!

Der Aktienkurs von Sihuan Pharmaceutical hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von -34,61 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Arzneimittel"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -17,84 Prozent, und auch hier liegt Sihuan Pharmaceutical mit 16,77 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sihuan Pharmaceutical 26, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 39,14) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 32 Prozent). Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Sihuan Pharmaceutical bei 0,68 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,62 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -8,82 Prozent zum GD200 und zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,66 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -6,06 Prozent ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Sihuan Pharmaceutical 5,6 Prozent, was 3,41 Prozent über dem Mittelwert (2,19) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.