Kursbeben bei Shenzhen Selen Science!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Xinlun New Materials liegt bei 96,72, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 56,48, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Xinlun New Materials mit 0 Prozent 1,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung als ein unrentables Investment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xinlun New Materials-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,64 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (3,41 CNH) liegt deutlich darunter (-6,32 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,73 CNH) weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,58 Prozent) auf ein "Schlecht"-Rating hin. Die Aktie wird daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Das Anleger-Sentiment für Xinlun New Materials ist neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt war.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Aktie.