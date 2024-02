Kursbeben bei Shenzhen Ellassay Fashion!

In den letzten vier Wochen wurde bei Shenzhen Ellassay Fashion eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die Stimmung gegenüber Shenzhen Ellassay Fashion wird jedoch positiver eingeschätzt, wenn weiche Faktoren wie die Stimmung in Betracht gezogen werden. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass Shenzhen Ellassay Fashion weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert, der darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Deshalb lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Shenzhen Ellassay Fashion mit einer Rendite von -29,7 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -12,89 Prozent, wobei Shenzhen Ellassay Fashion mit 16,8 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.