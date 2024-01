Kursbeben bei Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management!

Die technische Analyse der Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 7,58 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,34 CNH steht. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -3,17 Prozent, was als "Neutral" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,02 CNH, was zu einem Abstand von -8,48 Prozent führt und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Dies bedeutet, dass die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien neutral sind, was zu einer entsprechenden Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite der Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management um mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 57,89 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 78,9 und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".