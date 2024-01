Kursbeben bei Shanghai Construction!

Die Shanghai Construction-Aktie wird aufgrund der technischen Analyse mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,69 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 2,33 CNH lag, was einem Unterschied von -13,38 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,48 CNH liegt mit einem Unterschied von -6,05 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Shanghai Construction in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien und auf anderen Plattformen war überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Deshalb erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung, obwohl die Betrachtung von Handelssignalen zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Shanghai Construction bei -6,64 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche mit einer mittleren Rendite von 1,43 Prozent liegt Shanghai Construction mit -8,07 Prozent deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

