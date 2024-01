Kursbeben bei Semrush Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Semrush-Aktie zeigt der RSI aktuell einen Wert von 95,35, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Semrush-Aktie zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analysteneinschätzung für die Semrush-Aktie zeigt in den vergangenen zwölf Monaten 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 10,75 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 12,49 USD eine erwartete Kursentwicklung von -13,93 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt in den letzten zwei Wochen eine besonders negative Stimmung gegenüber Semrush. Die Aktie erhält heute eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund dieses Stimmungsbildes, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.