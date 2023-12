Kursbeben bei Sears Canada!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Dividendenrendite von Sears Canada liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent für die "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Auch in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Der Relative Strength Index (RSI) von Sears Canada beträgt auf 7-Tage-Basis 91,9 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch ein neutraler Rating. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist hingegen größtenteils positiv, sowohl in Bezug auf die Diskussionen als auch auf die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Daher erhält Sears Canada in diesem Punkt ein "Gut"-Rating.

Sears Canada kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sears Canada jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sears Canada-Analyse.

Sears Canada: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...