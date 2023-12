Kursbeben bei Sankongyo!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Analyseinstrument, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für Sanko Sangyo einen Wert von 100 auf, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 72, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird, und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die soziale Plattform von Sanko Sangyo untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer überwiegend neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Auch in Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation der vergangenen Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke auf den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sanko Sangyo-Aktie der letzten 200 Handelstage um -23,86 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -10,36 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.