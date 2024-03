Kursbeben bei Rwe!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Stimmung im Markt ist ein wichtiger Faktor, den Anleger bei der Einschätzung von Aktienkursen berücksichtigen. Unsere Analysten haben die Haltung auf sozialen Plattformen gegenüber RWE untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Nutzer hauptsächlich positive Themen rund um RWE diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Zusätzlich zur Stimmungsanalyse wurden auch Handelssignale berücksichtigt. Hier ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf neun konkret berechneten Signalen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der RWE-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,31 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 31,74 EUR weicht um -14,93 Prozent davon ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (35,12 EUR) liegt mit einem Abweichung von -9,62 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte RWE in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,95 Prozent, was eine Underperformance von -20,72 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt RWE mit einer Rendite von -20,72 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die RWE-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 23,66, was auf eine "Gut"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 65,58 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.