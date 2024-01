Kursbeben bei Roshow!

Die technische Analyse der Roshow-Aktie deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,17 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,97 CNH (-16,74 Prozent Abweichung) liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 6,52 CNH unter dem letzten Schlusskurs (-8,44 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Indikatoren erhält die Roshow-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihren Trend.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt die Roshow aktuell bei 48,98, was als neutral eingestuft wird. Wenn jedoch der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Somit erhält die Roshow-Aktie auf Basis des RSI eine Gesamteinstufung von "Schlecht".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität langfristig sehr aktiv ist, was zu einer positiven Bewertung für die Aktie führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Roshow-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,83 Prozent erzielt hat, was 34,37 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie aktuell 34,65 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.