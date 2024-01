Kursbeben bei Rock Tech Lithium!

Die Dividendenrendite von Rock Tech Lithium liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rock Tech Lithium liegt bei 73,08, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 64,41 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Aktivität und Diskussionsintensität rund um die Aktie von Rock Tech Lithium lassen eine Bewertung als "Gut" zu, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung aufzeigt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Rock Tech Lithium-Aktie mit einem Abstand von -31,87 % vom GD200 bei 1,24 CAD, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1,3 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Rock Tech Lithium-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.