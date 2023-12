Kursbeben bei Regina Miracle!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Regina Miracle liegt bei 85,71, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 78,79 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Regina Miracle bei -38,25 Prozent, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von 24,49 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Regina Miracle mit 62,74 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Regina Miracle notiert derzeit bei 2,08 HKD und liegt damit um -7,96 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -20,91 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt Regina Miracle in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde. Insgesamt erhält Regina Miracle auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.