Kursbeben bei Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry!

Die Stimmung unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ja Solar diskutiert. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Maschinen"-Branche erzielte Ja Solar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,38 Prozent, was eine Underperformance von -49,88 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Ja Solar mit 68,87 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird zurzeit ein Abwärtstrend bei der Ja Solar-Aktie beobachtet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin. Die Schlusskurse liegen deutlich unter den jeweiligen Durchschnittswerten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Ja Solar-Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Ja Solar basierend auf den trendfolgenden Indikatoren und dem RSI.