Kursbeben bei Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Ja Solar-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ja Solar-Aktie liegt bei 87,42, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 89 und bestätigt somit die überkaufte Situation, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ja Solar-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 31,96 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 17,92 CNH lag. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich eine ähnliche Abweichung und somit wird die Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Vergleich mit Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Ja Solar-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -56,38 Prozent erzielt, was 68,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Maschinen" liegt die Aktie ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt mit einer Rendite von -7,27 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.