Kursbeben bei Proton Motor Power Systems!

Die technische Analyse der Proton Motor Power-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 0,08 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,0342 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs auf 200 Tage -57,25 Prozent beträgt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs auf 50 Tage steht mit 0,05 EUR bei -31,6 Prozent Abstand, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtbewertung "Schlecht" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Proton Motor Power ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Proton Motor Power-Aktie derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bzw. "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde keine signifikante Veränderung festgestellt, weshalb dieser Aspekt mit "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Proton Motor Power-Aktie.