Kursbeben bei Pineapple Energy!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen analysiert. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Pineapple Energy liegt bei 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, weist mit 84,13 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Pineapple Energy in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier im Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt als auch der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt zeigen, dass Pineapple Energy unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Pineapple Energy weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Stimmung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.