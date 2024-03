Kursbeben bei Phoenix!

Die Aktie von Phoenix wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,99 bewertet, was 56 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen der Versicherungsbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer fundamentalen Einstufung als "Gut".

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Wochen zunehmend eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Phoenix-Aktie führt.

Positiv ist jedoch, dass die überwiegend privaten Anleger in den sozialen Medien die Aktie in den letzten zwei Wochen positiv bewertet haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Phoenix in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -12,1 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung vergleichbarer Versicherungsunternehmen gezeigt. Auch im Vergleich zum gesamten Finanzsektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 8,3 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.