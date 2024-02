Kursbeben bei Pfizer!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Der Aktienkurs von Pfizer verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,27 Prozent, was im Vergleich mit anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor 27,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Arzneimittel-Aktien beträgt -10,13 Prozent, und Pfizer liegt aktuell 23,14 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie der Pfizer liegt bei 33,4 USD, während der Aktienkurs selbst bei 27,56 USD liegt, was einen Abstand von -17,49 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage 28,27 USD, was einer Differenz von -2,51 Prozent entspricht. Somit wird die Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben die Aktie von Pfizer in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Pfizer gab, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 44 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 59,65 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut".

In den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Pfizer in den letzten vier Wochen verzeichnet, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Insgesamt erhält Pfizer daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

