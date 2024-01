Kursbeben bei Patrys!

Weitere Suchergebnisse zu "CITIC SECURITIES":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Veränderung der Stimmung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Patrys wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Patrys-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage ist mit einem Wert von 54,55 ebenfalls "Neutral". Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Patrys.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Patrys-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -20 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Patrys-Aktie in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei Patrys wurden zuletzt weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, aber die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich auf negative Themen rund um Patrys. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild und eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment und die RSIs bei Patrys.

Sollten Patrys Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Patrys jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Patrys-Analyse.

Patrys: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...