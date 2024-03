Kursbeben bei Nio!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von Nio zeigt aktuell eine geringe Dividendenrendite von 0%. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automobilindustrie bedeutet dies einen um 5,04 Prozentpunkte niedrigeren Ertrag. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. In fünf Tagen dominierten positive Themen, während in sechs Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nio-Aktie (46,55 HKD) gegenüber dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 65,77 HKD eine Abweichung von -29,22 Prozent aufweist. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 50,4 HKD liegt der aktuelle Kurs (-7,64 Prozent Abweichung) unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Nio in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral". Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" eingestuft.