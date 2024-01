Kursbeben bei Nikola!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Nikola liegt bei 92,26, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich der Nikola-Aktie war überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten haben der Nikola-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 462,88 Prozent bedeutet und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Nikola-Aktie deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.