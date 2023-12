Kursbeben bei Nikola!

Die Aktie von Nikola hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,33 USD verzeichnet. Der jüngste Schlusskurs von 0,715 USD lag 46,24 Prozent unter diesem Durchschnitt und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,1 USD ergibt eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 35 Prozent darunter lag.

Die Stimmung der Anleger spiegelt sich ebenfalls negativ wider, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 Mal die Bewertung "Gut", 3 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für Nikola vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für den aktuellen Kurs von 0,715 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung um 431,47 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Bewertung für Nikola. Der RSI von 85,54 deutet auf eine überkaufte Situation hin, während der RSI25 bei 72 liegt, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hindeutet.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Aktie von Nikola basierend auf technischer Analyse, Anlegerstimmung, Analysteneinschätzungen und dem Relative Strength Index.