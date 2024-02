Kursbeben bei New Universe Environmental!

Die New Universe Environmental-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,91 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,85 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 83 und zeigt somit an, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Überbewertung ebenso und führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

In Bezug auf den Aktienkurs ergibt sich eine Rendite von -55,52 Prozent im vergangenen Jahr, was im Vergleich zum Sektor "Industrie" eine Unterperformance von 46,85 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur Branche der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Rendite mit -7,16 Prozent um 48,36 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analyse der Stimmung und Kommentare zu New Universe Environmental in sozialen Medien ergab eine neutrale Bewertung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als neutral eingestuft.