Kursbeben bei Navtech!

Sai Micro Electronics: Analyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Sai Micro Electronics liegt derzeit bei 0 Prozent, was 1,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1% auf. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Sai Micro Electronics in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Daher erhält Sai Micro Electronics in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sai Micro Electronics bei 95,73, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sai Micro Electronics-Aktie in den letzten 7 Tagen als überkauft gilt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Bewertung, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Sai Micro Electronics.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Sai Micro Electronics in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, was auf eine uneinheitliche Performance der Aktie hinweist.