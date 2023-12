Kursbeben bei Naturgy Energy ADR!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Naturgy Energy ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment-Barometer.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Naturgy Energy zeigen über einen längeren Zeitraum hinweg eine durchschnittliche Aktivität und kaum Veränderungen. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des langfristigen Stimmungsbildes sowie der Rate der Stimmungsänderung und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist für die Naturgy Energy-Aktie einen Wert von 70,24 für den RSI7 (sieben Tage) und 42,51 für den RSI25 (25 Tage) auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" gemäß des Relative Strength-Indikators führt.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Naturgy Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 26,94 EUR. Der letzte Schlusskurs (27,22 EUR) weicht um +1,04 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,95 EUR) weist eine ähnliche Abweichung auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Naturgy Energy-Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Bewertung, eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung, eine "Schlecht"-Empfehlung gemäß des Relative Strength-Indikators und eine "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse.