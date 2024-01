Kursbeben bei NOVONIX!

Weitere Suchergebnisse zu "Novonix Ltd":

In den letzten Wochen konnte bei Novonix eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufzeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Novonix ergibt sich ein RSI von 28,57 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 44,78, was bedeutet, dass Novonix weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung auf 7-Tage-Basis und eine "Neutral"-Bewertung auf 25-Tage-Basis.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Novonix veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Trotzdem war die Diskussion in den vergangenen Tagen weder stark positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,74 AUD mit -16,85 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 liegt bei 0,7 AUD, was ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +5,71 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Novonix-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.