Kursbeben bei NIO!

Die chinesische Automobilfirma Nio hat eine Dividendenrendite von 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,88%. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf die technische Analyse erhielt die Nio-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Unterschieds von 10,96% zum 200-Tages-Durchschnitt. Allerdings wurde die Aktie aufgrund des geringen Unterschieds von +0,62% zum 50-Tages-Durchschnitt als "Neutral" eingestuft. Anlegerstimmung und soziale Medien haben hingegen eine positive Wirkung auf die Bewertung der Aktie, die als "Gut" eingestuft wird. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde das Wertpapier aufgrund des 7-Tage-RSI von 81 als überkauft und somit als "Schlecht" eingestuft. Im Gegensatz dazu ergab der RSI25 von 45,42 eine "Neutral" Einstufung. In Summe führt die RSI-Bewertung zu einem "Schlecht"-Rating für Nio.

Sollten NIO Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich NIO jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen NIO-Analyse.

NIO: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...